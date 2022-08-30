Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel bikinili pozlarıyla mest etti! 'Ailecek güzeller'

Gamze Erçel güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.Ünlü isim tatil pozlarıyla beğeni topladı..

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası olan sosyal medya fenomeni Gamze Erçel paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.Tatil pozları ile sosyal medyada gündeme gelen ünlü isim dikkatleri üzerine çekiyor.

Sosyal medyada oldukça aktif olarak paylaşımlar yapan Gamze Erçel'in instagramda 4.8 milyon takipçisi bulunuyor.

Her paylaşımı binlerce beğeni alan ve takipçilerinden tam not alan Gamze Erçel son olarak tatilden paylaştığı kareler ile adından söz ettirdi.

Evli ve bir çocuk annesi olan Gamze Erçel'in son instagram paylaşımları büyük beğeni topladı.İşte Erçel'in son paylaşımları..