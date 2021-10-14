Hande Fırat kimdir? Ankara'dan İstanbul'a gelirken kaza geçirdi!

Ankara'dan İstanbul'a gelirken kaza geçiren Hande Fırat'ın hayatına dair detaylar gündeme getirildi. Hande Fırat'ın hayatını merak edenler, "Hande Fırat kimdir?" sorusunu araştırmaya başladı.

Hande Fırat ve eşi Ankara'dan İstanbul'a gelirken, bulundukları araca Bolu Tüneli yakınlarında öndeki tırdan kopan tekerlek çarptı.

Aracın içinde bulunan Fırat, eşi, koruma görevlisi ve şoförü kazayı hava yastığı sayesinde yara almadan atlattı.

Kazada araç büyük hasar alırken, Hande Fırat'a dair detaylar gündeme getirilmeye başlandı.

Fırat'ın hayatını merak edenler, "Hande Fırat kimdir, kaç yaşında?" sorularını araştırıyor.

Peki, Hande Fırat kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi...

HANDE FIRAT KİMDİR?

10 Eylül 1974 yılında Ankara'da dünyaya gelen Fırat, Ankara Tevfik Fikret Lisesi’ni bitirdi. Fırat ardından Ankara Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü’nden mezun oldu. Üniversitede okurken bir yandan çalışmaya başladı.

Bülent Çaplı'nın dersinde Baki Şehirlioğlu ve Murat Yetkin'i dinledi. Kanal D'de staj yapma şansını elde etti. Kanal D’de yaptığı stajla televizyonculuk hayatı başladı. Sırasıyla Kanal D, NTV ve BRT‘de görev aldı.

1999 yılının Kasım ayında başbakanlık muhabiri olarak CNN Türk'te başlayan Fırat, Hürriyet'in Ankara temsilciğin üstlendi. Aynı zamanda anne olan Fırat'ın 2005 doğumlu Nehir isimli bir kızı var.

2016 yılında darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı FaceTime üzerinden CNN Türk canlı yayınına konuk etti.

Erdoğan'ın halkı sokağa çıkmaya çağırmasıyla darbenin gidişatını değiştiren bu yayın, Fırat'ın başarısı olarak görülerek, aynı yıl düzenlenen 43. Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yılın Medya Olayı" dalında ödüle layık görüldü.