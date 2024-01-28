Hande Sarıoğlı vücudunu saran elbisesiyle büyüledi! 'Yandı buralar' Bir etkinlikte sunuculuk yapan Hande Sarıoğlu siyah elbisesi ile takipçilerini mest etti. İşte Hande Sarıoğlu'nun son Instagram paylaşımı...

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Cesur paylaşımları ve özel hayatı ile adından sıkça söz ettiren Hande Sarıoğlu, Instagram pozları ile beğeni toplamaya devam ediyor.

Sosyal medyanın en popüler isimleri arasında yer alan Hande Sarıoğlu son dönemde aşk hayatı ile gündemde yer alıyor.

Hande Sarıoğlu midye ve kokoreç restoranı sahibi Eren Sözer ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Sık sık sevgilisiyle paylaşım yapan Hande Sarıoğlu geçtiğimiz günlerde sevgilisini takipten çıkarak kafaları karıştırdı.

Hande Sarıoğlu son paylaşımı ile dikkat çekti. 2023 Başarı ve Kariyer Ödülleri etkinliğinde sunuculuk yapan Hande Sarıoğlu siyah elbisesi ile mest etti.

Etkinlikte verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan Hande Sarıoğlu'nun o pozları kısa sürede binlerce beğeni topladı.

İşte Hande Sarıoğlu'nun o pozları ...