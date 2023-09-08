Hande Sarıoğlu cesur dekoltesiyle sosyal medyada gündem yarattı! 'Bu fizik halis mi' Hande Sarıoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı dekolteli pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte ünlü ismin son Instagram paylaşımı..

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Hande Sarıoğlu sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medyanın en popüler isimleri arasında yer alan Hande Sarıoğlu yaptığı her paylaşım ile gündem olmayı başarıyor.

Instagramı aktif olarak kullanan Hande Sarıoğlu'nun 568 bin takipçisi bulunuyor.

Hande Sarıoğlu'nun her paylaşımı kısa sürede gündeme otururken son olarak cesur dekoltesiyle verdiği pozlar dikkat çekti.

Geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da tatil yapan Hande Sarıoğlu, Instagram hesabından yaptığı bikinili paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmişti.

İstanbul'a dönen Hande Sarıoğlu bir etkinliğe katıldı. Sarıoğlu'nun etkinlik tarzı dikkatleri üzerine çekti.

Hande Sarıoğlu'nun son pozları takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte o kareler..