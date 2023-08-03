Hande Sarıoğlu'nun cüretkar tribün pozlarına yorum yağdı! 'Yerli Wanda Nara' Hande Sarıoğlu, Galatasaray'ın dün sahasında oynadığı Zalgiris Vilnius maçını tribünden takip etti. Ünlü isim tribünde verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o kareler..

Sosyal medyanın en popüler isimleri arasında yer alan Hande Sarıoğlu'nun her paylaşımı gündeme oturuyor.

İddialı tarzı ile adından sıkça söz ettiren Hande Sarıoğlu sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanıyor.

Hande Sarığlu'nun Instagram'da 550 bin takipçisi bulunuyor. Sık sık cesur pozları ile paylaşımlar yapan Hande Sarıoğlu, iddialı pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Ünlü isim dün gittiği Galatasaray maçında verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ikince eleme turu rövanş maçında evinde Zalgiris Vilnius'i 1-0 yendiği maçı tribünden takip eden Hande Sarıoğlu maç esnasında bol bol paylaşım yaptı.

Hande Sarıoğlu'nun bu paylaşımları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte o kareler..