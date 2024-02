Hara filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Sevgi, ayrılık ve mücadele... Bu akşam TRT 1'de yayınlanacak olan "Hara" filmi, izleyicilerin merak konusu oldu. Hara filmi konusu ve oyuncu kadrosu arama motorlarında araştırılıyor.

Senaryosu ve yönetmenliği Atalay Taşdiken’e ait Hara filmi 2 Şubat Cuma akşamı TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.

Dolunay Soysert, Nehir Erdoğan, Isabella Haddock, Serkan Ercan gibi oyuncuların yer aldığı film, hikayesiyle dikkat çekiyor.

Film, adını "at üretilen çiftlik" anlamına gelen Hara kelimesinden alıyor.

Hara filmi, babası veteriner olan ve çiftlikte atlarla ilgilenerek büyüyen genç Beste'nin, çiftliğin yeni sahibinin çiftliği kapatma kararı sonrası yaşadıklarını anlatıyor.

Peki, Hara filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Hara filmi detayları...

Hara film konusu

Babası veteriner olan ve atlarla iç içe büyüyen Beste, yeni gelen patronun çiftliği kapatma kararına direnir. Atların teker teker satıldığı süreçte, Beste’nin annesi ve babası da ayrılma kararı alırlar. Bir yandan en sevdiği at Turagay’ın satılması diğer yandan ailesinin dağılmasıyla, on üç yaşındaki bir kız için çok zorlu bir süreç başlamıştır. Ama Beste, kolay kolay pes edecek biri değildir. . Genç kız, bir yandan sevdiği at Turagay’ın satılması, bir yandan da ailesinin ayrılma kararı ile yaşadığı zor sürecin üstesinden gelmeye çalışır.

Hara filmi oyuncuları

Dolunay Soysert

Aydın Orak

Celile Toyon

Hasan Şahintürk

Serkan Ercan

Nehir Erdoğan

Baran Seyhan

Isabella Haddock

Zeynep Erkekli