Hasan Can Kaya’nın isteği pes dedirtti! Cenk Tosun tamam dedi… Hasan Can Kaya çekim sırasında Cenk Tosun’u aradı. Hasan Can Kaya ile Cenk Tosun arasındaki sohbet izleyen herkesi güldürdü. Bakın Hasan Can ne istedi…

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Konuşanlar programı ile sevilen komedyen Hasan Can Kaya son projesi Çok Aşk fili ile de gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Hasan Can programının son bölümüyle izleyicisinin gülmekten adeta öldürdü. Bu haftaki bölümünde konukları arasında yer alan kaza sonucu bacakları sakatlanan bir beyefendi Beşiktaş taraftarı olduğunu belirtti.

Hasan Can istedi Cenk Tosun tamam dedi…

Konuğunun Beşiktaş taraftarı olduğunu öğrenmesinin ardından Hasan Can, “Kimin formasını istiyorsun ben sana getirteyim?” dedi.

Konuktan “Cenk Tosun” yanıtını alan komedyen ekibinden telefonunu istedi. Cenk Tosun’u arayarak "Kardeşim selam bu saatte rahatsız ettim" deyince Tosun "Ne rahatsızlığı abi sen arayınca seviniyorum ben" dedi.

Cenk Tosun, konuğun forma istediğini duyduğu anda "Forman olmuş bil" dedi. Kaya bu yanıtın ardından "Oğlum bari eşofman takımı da ekle a. k... Sadece formayla değil" deyince ünlü futbolcu Tosun, bu isteğe de hemen 'tamam' yanıtını verdi.