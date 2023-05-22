Hazal Kaya müşahit olduğunu duyurdu: Sandık başında süt sağacağımı düşünmezdim Ünlü oyuncu Hazal Kaya, 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde müşahit olduğunu duyurdu. "Sandık başında süt sağacağımı düşünmezdim" sözleri gündeme oturdu. Takipçilerini de müşahit olmaları için teşvik etti.

14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimi salt çoğunluk sağlanamaması sebebiyle ikinci tura kaldı. 28 Mayıs Pazar günü Türkiye tekrar sandık başına geçecek. Ünlü isimlerden ikinci tur seçimiyle ilgili paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ikinci çocuğunu kucağına alan Hazal Kaya sosyal medya hesabından takipçilerine duyurdu. Müşahit olduğunu açıkladı 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde müşahit olacağını açıkladı. Defterini ve kalemini alarak müşahitlik eğitimine başlayacağını duyuran Hazal Kaya, paylaşımında şu sözlere yer verdi: "Ben müşahit oldum. Defterimi kalemimi aldım online müşahitlik eğitimimin başına oturacağım. Sandık başında süt sağacağımı düşünmezdim bu da olacak. Her şey çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için. Siz de müşahit olun hadi benim canlarım."