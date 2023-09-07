Hazal Subaşı derin dekoltesiyle mest etti!
ensonhaber.com

27 yaşındaki Hazal Subaşı, Adını Sen Koy, Halka, Çukur, Kasaba Doktoru gibi dizilerde rol aldı.

Son olarak Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Dilek Taşı dizisinde Figen karakterini canlandıracak.

Bu akşam izleyici karşısına çıkacak olan Hazal Subaşı, hesabını aktif kullanan ünlüler arasında.

Yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan hesabından sık sık paylaşımlar yapan Subaşı, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Cesur pozları sosyal medyayı salladı

Dantelli bustiyeri ve mini şortuyla kamera karşısına geçen Hazal Subaşı, verdiği pozları peş peşe yayınladı.

Hazal Subaşı derin dekoltesiyle mest etti! “Cesaretin vücut bulmuş hali

Ünlü oyuncunun pozlarını gören kayıtsız kalamadı. Takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Hazal Subaşı derin dekoltesiyle mest etti! “Cesaretin vücut bulmuş hali
Hazal Subaşı derin dekoltesiyle mest etti! “Cesaretin vücut bulmuş hali