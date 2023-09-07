Hazal Subaşı derin dekoltesiyle mest etti! "Cesaretin vücut bulmuş hali" Bugün izleyici ile buluşacak olan Dilek Taşı dizisinde Figen karakterine hayat veren Hazal Subaşı, sosyal medya pozuyla gündemde! Göğüs dekolteli pozları beğeni rekoru kırdı.

ensonhaber.com 27 yaşındaki Hazal Subaşı, Adını Sen Koy, Halka, Çukur, Kasaba Doktoru gibi dizilerde rol aldı. Son olarak Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Dilek Taşı dizisinde Figen karakterini canlandıracak. Bu akşam izleyici karşısına çıkacak olan Hazal Subaşı, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında. Yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapan Subaşı, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Cesur pozları sosyal medyayı salladı Dantelli bustiyeri ve mini şortuyla kamera karşısına geçen Hazal Subaşı, verdiği pozları peş peşe yayınladı. Ünlü oyuncunun pozlarını gören kayıtsız kalamadı. Takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

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