Hilal Cebeci'nin son hali! "Panpiş sana ne oldu" Meme kanseri ile mücadele eden Hilal Cebeci, son haliyle dikkat çekti.

90'ların sonu 2000'lerin başında pop dünyasında adından söz ettiren Hilal Cebeci, şarkılarıyla dillere dolandı. "Köylü Güzeli" lakabıyla tanınan Cebeci, "Ellerim Bomboş" ve "Sana Neler Edeceğim" gibi şarkılarla yıllara damgasını vurmuştur. 2011 yılının Temmuz ayında Panpiş akımını başlatan Hilal Cebeci, dinlenme ve takipçi rekorlarına da imza attı. Birçok TV şovu ve diziye de konuk olan Hilal Cebeci, geçtiğimiz yıl açıkladığı hastalığının akabinde sektörden uzaklaştı. Yıllara meydan okuyor Hilal Cebeci 5 Ağustos 2022 tarihinde yaptığı basın açıklamasında meme kanserine yakalandığını duyurdu. Erken teşhisin önemine dikkat çeken Cebeci, "Korkmayın ben çok iyiyim, başında yakaladık. Ameliyat olacağım, geçip gidecek." dedi... Sanatçı Özel Amerikan Hastanesi'nde ameliyat olarak sağ göğsündeki kitleyi aldırarak kanseri atlattı. Son hali ise sosyal medyada görüldü. Panpiş Hilal Cebeci'yi görenler "hiç değişmemiş", "hala aynı", "yaşlanmamış" yorumlarında bulundu.