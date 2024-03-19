Hudutsuz Sevda 25. bölüm fragmanı! Halil İbrahim'den Rızvan'a: "Senin canını alırım! Heyecan dolu anların yaşandığı Hudutsuz Sevda dizisinin 25. bölüm fragmanı nefesleri kesecek. Halil İbrahim'in sert tavrı Rızvan'ı zor durumda bırakıyor.

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ensonhaber.com

NOW ekranlarının sevilen dizisi Hudutsuz Sevda 25. bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Yeni bölümleriyle her hafta Perşembe günleri saat 20:00'de ekrana gelen dizi son dönemde popülerliğini arttırdı.

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul’a sürülen Halil İbrahim, 20 yıl sonra memleketi Karadeniz’e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner.

Burada sevdiği kız Yasemin ile evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır.

Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim’in hayatı Leto’lardan Zeynep’in çıkması ile tamamen değişecektir.

Her bölümü ile izleyiciyi ekran başına kilitleyen Hudutsuz Sevda'nın 25. bölüm 1. fragmanı yayınlandı.

İşte yeni bölüm tanıtımı...