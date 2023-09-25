ensonhaber.com
Papatyam, Bez Bebek Vatanım Sensin, Medcezir ve Saygı gibi dizilerde rol alan Miray Daner, yeni dizisiyle gündemde.
Hudutsuz Sevda ile setlere dönen Daner, Zeynep karakterini canlandırıyor.
Dizideki performansı ile seyircilerin beğenisini kazanan Miray Daner hakkındaki bilgiler, araştırılıyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, pozları ve güzelliğiyle mest ediyor.
Şezlongta pozlandı
Sarı saçları ve mavi gözleriyle şezlongta yaz pozları veren Miray Daner, görenleri hayran bıraktı.
Daner'in duru hali, takipçilerinden tam not aldı.
24 yaşındaki Miray Daner'in Instagram'ındaki cesur pozlardan birkaçı...