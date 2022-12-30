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    'Hürrem de yapardı' Esra Ezmeci'den pes dedirten tavsiye! Pamukla cinsel bölgeye sürerseniz...

    Cinsellik ve ilişkiler üzerine verdiği tavsiyelerle dikkat çeken Psikolog Esra Ezmeci, yine ilginç bir fikir paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2022 - 12:30
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    'Hürrem de yapardı' Esra Ezmeci'den pes dedirten tavsiye! Pamukla cinsel bölgeye sürerseniz...

    Kadın-erkek ilişkileri ve cinsel hayat üzerine sıkça konuşan Psikolog Esra Ezmeci, yine açıklamalarıyla gündemde.

    Tuzlu su tavsiyesi ile ilgi çeken Ezmeci, bir tavsiyede daha bulundu.

    Ünlü psikoloğun ilginç tavsiyesinin akabinde sosyal medyada tepkiler büyüdü.

    Hürrem Sultan'ın da bu yöntemi uyguladığını söyleyen Ezmeci, hem sağlıkçılardan hem de takipçilerinden eleştiri aldı.

    Peki Esra Ezmeci'nin şaşırtan tavsiyesi neydi... İşte o sözler...

    Hürrem de yapardı Esra Ezmeci den pes dedirten tavsiye! Pamukla cinsel bölgeye sürerseniz... #1

    Vajinaya lavanta yağı sürmek

    Kadınlara yönelik cinsel artırıcı tüyoları veren Esra Ezmeci, "Lavanta yağını tampona damlatıp cinsel organınıza koyduktan sonra ilişkiye girin. Hürrem Sultan da böyle yapmış" önerisinde bulundu.

    Ezmeci'ye eleştiriler yağmur gibi yağdı.

    Öte yandan Esra Ezmeci'nin önerdiği yağları kendi üretip satması ise tepkileri kat kat artırdı.

    Hürrem de yapardı Esra Ezmeci den pes dedirten tavsiye! Pamukla cinsel bölgeye sürerseniz... #2


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