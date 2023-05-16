İbrahim Tatlıses'in gözdesiydi! Oryantal Didem'in son hali ağızları açık bıraktı! "Ne yaptın kendine?" Bir dönem İbo Show programında sergilediği oryantal dansı ile tanınan Didem Kınalı, bambaşka bir mesleğe soyundu. Ünlü ismin son halini gören gözlerine inanamadı. Yeni mesleğiyle herkesi şaşırttı. İşte Oryantal Didem'in son hali...

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla bir dönem ekranlara damga vuran İbo Show, dansçısıyla gündeme geldi. Yıllar önce İbo Show programında şöhreti yakalayan Didem Kınalı, son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Oryantal Didem, kısa sürede İbrahim Tatlıses'in gözdesi olmuş, Asena'yı gölgede bırakmıştı. 36 yaşındaki ünlü dansçı Didem Kınalı, ünlendiği andan itibaren yaptırdığı estetiklerle sık sık gündeme geliyordu. İbo Show itirafıyla geçtiğimiz dönemlerde gündemi sallayan Oryantal Didem, yıllar sonra bambaşka biri olarak geri döndü. Hem görünüşünü hem mesleğini değiştiren ünlü isim, son haliyle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Gören gözlerine inanamıyor Yaptırdığı sayısız estetik operasyonlarıyla dış görünüşünü tamamen değiştiren Oryantal Didem'e sosyal medyadan yorum yağıyor. Ünlü oryantal dansçısı Didem Kınalı, dansçılık mesleğini geride bırakarak şarkıcılığa soyundu. Şimdilerde mekanlarda çıkarak şarkı söyleyen ünlü ismin son hali sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Yüzüne uyguladığı estetik müdahalelerle tamamen bambaşka biri haline dönüşen Didem Kınalı'ya sosyal medyadan eleştiri yağıyor. Sosyal medya kullanıcılarından "Ne yaptın Dido?", "Eski haline dön" gibi yorumlar geldi.