İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada kimdir? İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl?

Bodrum'da kaza yapan araçta bulunanlardan birinin İbrahim Tatlıses'in 9 yaşındaki kızı Elif Ada olduğu iddia edildi. Peki İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada kimdir, sağlık durumu nasıl? İşte detaylar..

Türk müziğinin İmparator'u İbrahim Tatlıses, Asena ile ilişkisinin sona ermesinin ardından Ayşegül Yıldız ile evlendi. 2011 yılında evlenen çift 2013 yılında boşandı.

Belki de İbrahim Tatlıses'in eşlerinden en az duyulanı Ayşegül Yıldız oldu.

Elif Ada adında bir kız çocukları dünyaya gelen Ayşegül Yıldız ve İbrahim Tatlıses çifti, kızları için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

İbrahim Tatlıses'in sevenleri, çocukları hakkındaki bilgileri ve detayları merak ediyor.

Toplam 4 evliliğinden 7 çocuğu olan İbrahim Tatlıses'in çocukları; İdo Tatlıses, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı ve en küçükleri Elif Ada Tatlı'dır.

Son olarak, 9 yaşında olan Elif Ada'nın babasıyla birlikte bulunduğu araçta kaza geçirdiği iddia edildi.

Bodrum Yalıkavak'ta trafik kazası geçiren Tatlıses'in aracına sıkıştığı ve yaralandığı açıklandı.

İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama ise eski eşi Ayşegül Yıldız’dan geldi.

"Kızım araba değilmiş"

2. Sayfa’ya konuşan Yıldız şunları söyledi:

"İbrahim Bey’le az önce telefonla konuştum, çok şükür iyi. Araçta sıkıştığı yerden çıkartma çalışmaları sürüyormuş. Kızım Elif Ada’yı Bodrum’da teyzesini bırakıp, İstanbul’a dönmüştüm. Bu kaza haberini duyunca ömrümden ömür gitti. Çok şükür kızım da arabada değilmiş."