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İç çamaşırsız pozuna alevler yağdı! Devrim Özkan’dan cesur paylaşım "Neler kaçırdın Torreira"

İç çamaşırsız pozuna alevler yağdı! Devrim Özkan’dan cesur paylaşım "Neler kaçırdın Torreira" Hem güzelliği, hem de cesaretiyle kendine hayran bırakan Devrim Özkan, cesur pozlarını yayınlamaya devam ediyor. Genç oyuncu bu kez iç çamaşır giymedi, sosyal medya çalkalandı.