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Show TV'nin sevilen dizisi "Ne Gemiler Yaktım"ın başarılı oyuncusu Devrim Özkan, hem ekranlarda canlandırdığı Fidan karakteriyle hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.
Ünlü oyuncu, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile yaşadığı aşkla uzun süre konuşulmuştu. İkili geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdı.
Öte yandan sosyal medya hesabındaki cesur paylaşımlarıyla da dikkat çeken isimlerden.
Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Devrim Özkan, takipçilerini cesur ve etkileyici pozlarıyla şaşırtmaya devam ediyor.
İç çamaşırsız pozuyla nefes kesti
Ünlü oyuncu Devrim Özkan, derin göğüs dekolteli bluzuyla koltuk pozu verdi. İç çamaşırı giymediği karesine binlerce beğeni geldi.
İşte o cesur poz...