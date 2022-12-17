İfşa oldu! Kısmetse Olur'un gelin adayı Yaren'in kilolu hali şoke etti...'Komple fakesin'

Kısmetse Olur:Aşkın Gücü programının gelin adayı Yaren Dağ'ın mide ameliyatı olmadan önceki hali izleyicileri şoke etti.

Yıllar sonra yeniden çekimleri başlayan Kısmetse Olur, gündemden düşmüyor.

Gelin ve damat adayları ile sosyal medyada çok konuşulan Kısmetse Olur:Aşkın Gücü, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Özellikle kadın yarışmacıların photoshoplu halleri ile ekrandaki görüntüleri alay konusu oldu.

Yarışmacılar arasında dikkat çeken isimlerden birisi de Yaren Dağ...

Asıl mesleği hemşirelik olan Kısmetse Olur Yaren Dağ, "Küçük yaşlardan beri çalıştığım için artık çalışmak istemiyorum. Ya patron eşi ya da patron olmak istiyorum" sözleriyle tepki gördü.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Yaren'in paylaşımlarını görenler, photoshoplu kareler karşısında tanımakta zorlandı.

Mide ameliyatıyla zayıfladı

Photoshopla kendisini bambaşka bir insan haline getiren Yaren'in şimdi ise eski hali ortaya çıktı.

24 yaşındaki gelin adayının estetik yaptırmadan önceki hali görenleri şoke etti.

Kilolarından ameliyatla kurtulan Yaren'e "evrim geçirmiş" yorumları geldi.

İşte Kısmet Olur Yaren'in eski hali...