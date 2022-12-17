Petrol
79.26
-2.40%
Euro
19.7654
-0.29%
Dolar
18.652
0.05%
Altın
1.074
0.90%
Borsa
5214
0.49%
Bitcoin
317.350
-1.55%
BTXN Coin
7.41
17.06%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    İfşa oldu! Kısmetse Olur'un gelin adayı Yaren'in kilolu hali şoke etti...'Komple fakesin'

    Kısmetse Olur:Aşkın Gücü programının gelin adayı Yaren Dağ'ın mide ameliyatı olmadan önceki hali izleyicileri şoke etti.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2022 - 15:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İfşa oldu! Kısmetse Olur'un gelin adayı Yaren'in kilolu hali şoke etti...'Komple fakesin'

    Yıllar sonra yeniden çekimleri başlayan Kısmetse Olur, gündemden düşmüyor.

    Gelin ve damat adayları ile sosyal medyada çok konuşulan Kısmetse Olur:Aşkın Gücü, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

    Özellikle kadın yarışmacıların  photoshoplu halleri ile ekrandaki görüntüleri alay konusu oldu.

    Yarışmacılar arasında dikkat çeken isimlerden birisi de Yaren Dağ...

    Asıl mesleği hemşirelik olan Kısmetse Olur Yaren Dağ, "Küçük yaşlardan beri çalıştığım için artık çalışmak istemiyorum. Ya patron eşi ya da patron olmak istiyorum" sözleriyle tepki gördü.

    Instagram hesabını aktif olarak kullanan Yaren'in paylaşımlarını görenler, photoshoplu kareler karşısında tanımakta zorlandı.

    İfşa oldu! Kısmetse Olur un gelin adayı Yaren in kilolu hali şoke etti... Komple fakesin #1

    Mide ameliyatıyla zayıfladı

    Photoshopla kendisini bambaşka bir insan haline getiren Yaren'in şimdi ise eski hali ortaya çıktı.

    24 yaşındaki gelin adayının estetik yaptırmadan önceki hali görenleri şoke etti.

    İfşa oldu! Kısmetse Olur un gelin adayı Yaren in kilolu hali şoke etti... Komple fakesin #2

    Kilolarından ameliyatla kurtulan Yaren'e "evrim geçirmiş" yorumları geldi.

    İşte Kısmet Olur Yaren'in eski hali...

     

    İfşa oldu! Kısmetse Olur un gelin adayı Yaren in kilolu hali şoke etti... Komple fakesin #3

    İfşa oldu! Kısmetse Olur un gelin adayı Yaren in kilolu hali şoke etti... Komple fakesin #4


    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 16 Aralık 2022 gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
    Gündem

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 16 Aralık 2022 gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

    Aslı'nın Bulduğu Yeni Kazanç Yöntemi %100 Başarılı
    Advertorial

    Aslı'nın Bulduğu Yeni Kazanç Yöntemi %100 Başarılı

    ABD, 36 Çinli şirketi daha kara listeye ekledi
    Teknoloji

    ABD, 36 Çinli şirketi daha kara listeye ekledi

    Görüş Bildir