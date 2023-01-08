İfşalar çıktı, RTÜK geldi! Kısmetse Olur Aşkın Gücü bitecek mi? Yayın akıbeti...

Yıllar sonra "aşkın gücü" adıyla yeniden yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur için RTÜK harekete geçti. Peki Kısmetse Olur yayından kaldırılacak mı? Yasaklandı mı?

2017 yılında KHK ile yasaklanarak televizyon ekranlarından kaldırılan izdivaç programları, tarihe karıştı.

Esra Erol, Zuhal Topal, Seda Sayan gibi isimlerin sunucu olduğu programlar RTÜK tarafından yayından kaldırıldı.

O programlardan en çok sevileni ise "Kısmetse Olur" olmuştu. Milyonlarca seyirci tekrar bölümlerini izlemeye devam ederken, yapımcılar ise internet üzerinden yayın kararı alarak "Kısmetse Olur: Aşkın Gücü"nü ortaya çıkardı.

Öykü Serter'in sunduğu Kısmetse Olur:Aşkın Gücü hafta içi her gün 18.30'da YouTube'da yayınlanıyor.

9 erkek ve 9 kadının birbirlerini tanımaya çalıştığı ve eş adayını aradığı program, kaos dolu anlarıyla dikkat çekiyor.

İzlenme oranları da milyonları bulan Kısmetse Olur için RTÜK'ün harekete geçtiği iddia edildi. Bu kapsamda ise "Kısmetse Olur yasaklanacak mı, yayından mı kaldırılacak" merak ediliyor...

Kısmetse Olur yayından kaldırılacak mı?

Kısmetse Olur yarışmacıları, izleyiciler tarafından her detayıyla araştırılıyor. Sosyal medya kullanıcıları, dikkat çeken bilgileri ise ifşalıyor.

Gündem olan ifşalar sonrası, RTÜK'ün Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı için harekete geçtiği ve denetleme yapacağı iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından sosyal medyada programın yayından kaldırılacağına yönelik pek çok paylaşım yapıldı. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.