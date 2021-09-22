İkimizin Sırrı 8. bölüm 2. fragmanı: 'Artık burada yaşamıyorsun, derhal çık git buradan!'

İkimizin Sırrı dizisinin 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmana, ''Artık burada yaşamıyorsun, derhal çık git buradan!'' sözleri damga vurdu. İşte İkimizin Sırrı 8. bölüm 2. fragmanı...

Yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş'ın oturduğu, senaryosunu ise Özen Yula'nın kaleme aldığı İkimizin Sırrı dizisi, yedinci bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.

Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı ve bir anne-kız hikayesini konu edinen Üs Yapım imzalı İkimizin Sırrı'nın merakla beklenen 8. bölümünden 2. fragman yayınlandı.

Dizinin yeni bölümü için meraklı bekleyiş sürerken Alp Karahun'un babası Kasım Karahun'un Neva'ya karşı sarfettiği, ''Artık burada yaşamıyorsun, derhal çık git buradan!'' sözleri fragmana damga vurdu. İşte İkimizin Sırrı 8. bölüm 2. fragmanı...

İkimizin Sırrı 8. Bölüm 2. Fragmanı İZLE

İKİMİZİN SIRRI KONUSU

Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir.

Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ile Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir.

Dizinin oyuncu kadrosunda Dolunay Soysert, Engin Alkan, Tülay Günal, Bestemsu Özdemir, Deniz Hamzaoğlu, Ceyhun Mengiroğlu ve Irmak Örnek gibi usta isimler de yer alıyor.