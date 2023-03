İkinci kez baba olmuştu! Burak Özçivit karizmasını bakın hangi şehirden almış: Memleketi... Kuruluş Osman dizisinin yıldızı ünlü oyuncu Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde ikinci çocuğunu kucağına aldı. Karizmasıyla herkesi büyüleyen Burak Özçivit'in memleketi duyanları şaşkına çevirdi. Meğer ünlü oyuncu karizmasını memleketine borçluymuş...

Best Model of Turkey yarışmasında birinci, Best Model of The World yarışmasında ikinci seçilerek adını duyuran Burak Özçivit, 2006 yılında oyunculuğa başladı.

38 yaşındaki ünlü oyuncu, birçok başarılı yapımlarda rol aldı. Hem oyunculuğu hem de karizmasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen ile dünya evine girdi. Geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba olan Burak Özçivit’in Karan ve Kerem adında iki oğlu var.

Şimdilerde ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey’e hayat veriyor.

Özel hayatıyla da oldukça dikkat çeken Burak Özçivit’in özel hayatı araştırılıyor. Ünlü oyuncunun aslen nereli olduğu ortaya çıktı.

Karizmasını nereden aldığı belli oldu. Ünlü oyuncunun memleketini duyan şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Burak Özçivit’in memleketi…

Burak Özçivit bakın nereli çıktı!

Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit aslen Gaziantepli. Ünlü oyuncunun memleketini duyan inanamıyor.