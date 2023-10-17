İlayda Alişan mini etekli pozlarıyla Instagram'ı salladı! Gören mest oldu.. Ünlü oyuncu İlayda Alişan sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile takipçilerinin beğenisini topladı. İşte İlayda Alişan'ın son Instagram pozları..

ensonhaber.com İlayda Alişan oyunculuğunun yanında sosyal medya paylaşımları ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü oyuncunun Instagram hesabından paylaştığı pozlar ile takipçilerinin beğenisini topluyor. Özellikle Çukur dizisinde canlandırdığı Akşın karakteri ile dikkatleri üzerine çeken İlyada Alişan şimdilerde Ateş Kuşları dizisinde Gülayşe karakterine hayat veriyor. İlayda Alişan son olarak Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlar ile gündeme geldi. Instagram'da 3.4 milyon gibi büyük bir takipçi kitlesi bulunan oyuncu sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanıyor. Mini etekli pozlarını paylaşan İlayda Alişan'ın o pozları büyük beğeni topladı. İşte İlayda Alişan'ın son Instagram paylaşımı..