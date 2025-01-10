İlker Ayrık'dan yıllar sonra şaşırtan itiraf! Araba kazanan çift bakın ne yapmış?

Hüseyin Topuz

Geniş Aile dizisindeki Mürsel tiplemesiyle hafızalarda yer edinen oyuncu İlker Ayrık, 2012-2015 yılları arasında sunduğu "Ben Bilmem Eşim Bilir" adlı yarışma programı ile büyük bir üne kavuştu.

Büyük bir izleyici kitlesi yakalayan yarışmada, çiftler bir otomobil kazanmak için çeşitli etaplardan geçiyordu.

Ekrana geldiği dönem insanları televizyon başına kilitleyen yarışma programının sunucusu İlker Ayrık yıllar sonra bir itirafta bulundu.

Tivibu Spor kanalında bir programa katılan ve samimi açıklamalar yapan İlker Ayrık, bu süreçte yaşadığı ilginç bir anısını paylaştı.

İlker Ayrık, araba yüzünden bir çiftin ayrıldığını açıkladı.

İlker Ayrık: "Yarışmada araba kazanan bir çift, noterde ‘kimin üstüne olacak’ diye kavga ediyorlar. İşlemleri yapmadan gidiyorlar. Haberi geldi, ayrılmışlar." sözleriyle dikkat çekti.