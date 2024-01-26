IMDb'ye göre Türkiye'nin en iyi dizileri belli oldu! Kurtlar Vadisi ilk 10'a giremedi...

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IMDb'ye göre Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi dizileri listesi belli oldu.
Açıklanan liste sosyal medyada uzun süre gündem oldu. Listede kullanıcıları en çok şaşırtan dizi ise Kurtlar Vadisi oldu.
Bir döneme damgasını vuran ve replikleri günümüzde bile kullanılmaya devam eden Kurtlar Vadisi listede ilk 10'a giremedi.
Seyircilerin verdiği puanlara göre belirlenen listede zirveyi Şahsiyet isimli dizi aldı.
İşte IMDb'ye göre Türkiye'nin en iyi dizileri...
1- Şahsiyet
2- Leyla ile Mecnun
3- İkinci Bahar
4- Ezel
5- Tatlı Hayat
6- Masum
7- Muhteşem Yüzyıl
8- Çalıkuşu
9- Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi
10- Yedi Güzel Adam
11- Yeditepe İstanbul
12- Kurtlar Vadisi