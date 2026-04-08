Kanal kanal listelendi: 8 Nisan 2026 TV yayın akışı

TV ekranlarında hafta ortası hareketliliği hız kesmeden devam...

Kanal kanal birbirinden iddialı yapımlar izleyiciyle buluşurken, “Hangi kanalda ne var?” sorusu da günün en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor.

8 Nisan 2026 Çarşamba günü için yayın akışları netleşirken, diziden filme, yarışmadan spor karşılaşmalarına kadar geniş bir içerik yelpazesi dikkat çekiyor.

Reyting rekabetinin iyice kızıştığı bu günde, izleyicileri ekran başına kilitleyecek pek çok seçenek var.

İşte bugünün dizi, film, yarışma ve maç programlarının kanallara göre detaylı listesi...

ATV yayın akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

18.40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kuruluş Orhan

Kanal D yayın akışı

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Eşref Rüya

Star TV yayın akışı

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrarı

NOW TV yayın akışı

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Yeraltı

19.00 Now Ana Haber

20.00 Yeraltı

TRT 1 yayın akışı

09.15 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.00 Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Pamuk Prenses ve Avcı

Show TV yayın akışı

09.30 Siyah Kalp

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Delikanlı

22.45 Güldür Güldür Show

TV8 yayın akışı

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Survivor Ekstra

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026