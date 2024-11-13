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Haber Merkezi

Her hafta izleyicileri ekrana kilitleyen İnci Taneleri, bu hafta da temposunu düşürmedi.

Yıldız isimlerin başarılı oyunculuklarıyla damga vurduğu son bölüm, final sahnesindeki beklenmedik olaylarla geceye adeta damgasını vurdu.

Diziden yeni fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak...

AZEM İTİRAF EDİYOR

Nehir’in kaybolması üzerine Cihan, çareyi Azem’den yardım istemekte bulur. İkili Nehir’i bulmak için kolları sıvarken, olaylar giderek karmaşık bir hal alır.

Diğer yanda Azem, Piraye ve Dilber arasındaki seçiminde önemli bir adım atarak Piraye’ye tüm gerçekleri itiraf eder.