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Kanal D’nin uzun bir aradan sonra ekrana taşıdığı İnci Taneleri, yeni sezonun ilk bölümüyle izleyicileri adeta ekrana kilitledi.
Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergenç ve Kubilay Aka gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizide, beklenmedik olaylar dikkat çekti.
Yeni sezona hızlı bir giriş yapan dizi, izleyicileri meraklandırırken, fragmanda ortaya çıkan sürpriz gelişmeler herkesi şoke edecek.
CEZAEVİNE GİDİYORLAR
Dizinin yeni bölüm fragmanında Zahir'in başına gelenler Azem ve Dilber'in başını belaya sokacak.
Yıldız, Azem ve Dilber'in cezaevine gitmesi akıllarda soru işareti bıraktı? Cezaevine neden gittiler?
İşte İnci Taneleri 19. bölüm fragmanı...