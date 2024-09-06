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İnci Taneleri 2. sezon fragmanı: Azem yine parmaklıklar ardında! "Nerede kalmıştık?"

İnci Taneleri 2. sezon fragmanı: Azem yine parmaklıklar ardında! "Nerede kalmıştık?" Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Azem bir kez daha cezaevinde! Peki ama neden? İşte İnci Taneleri yeni sezon fragmanı...