Haber Merkezi
Her perşembe Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan İnci Taneleri dizisi uzun bir aradan sonra sevenleriyle buluşuyor.
Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergenç, Kubilay Aka gibi yıldız isimlerin yer aldığı dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandı.
İnci Taneleri çok yakında ekranlara geri dönüyor.
AZEM CEZAEVİNDE!
Dizinin yeni bölüm tanıtımında Azem’in hapishane sahneleri dikkat çekti. Azem’in tekrar cezaevine girme sebebi ise izleyicileri merakta bıraktı.
İşte İnci Taneleri 2. sezon tanıtımı...