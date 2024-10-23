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Haber Merkezi

Kanal D’nin büyük beğeni toplayan dizisi İnci Taneleri, son bölümüyle yine izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı.

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergenç ve Kubilay Aka gibi başarılı isimlerin yer aldığı yapım, sürprizlerle dolu sahneleri ve duygusal anlarıyla büyük ses getirdi.

Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapan İnci Taneleri, her bölümde artan gerilimi ve karakterler arasındaki çatışmalarla izleyiciyi merakta bırakmaya devam ediyor.

Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

DİLBER'DEN YENİ DANS ŞOV

Dizinin yeni bölümünde Azem, Nehir'in düğününe katılıyor. Düğünde Yıldız ve Dilber dansı dikkat çekecek.

Öte yandan Reyyaz'ın adamları Azem'i vurmak için harekete geçecek. Peki Azem ölecek mi? İşte İnci Taneleri 20. bölüm 2. fragman...