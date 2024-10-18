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İnci Taneleri 20. bölüm fragmanı: Silah patladı! Bakın kimi öldürdü...

İnci Taneleri 20. bölüm fragmanı: Silah patladı! Bakın kimi öldürdü... Dün akşam yayınlanan Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı İnci Taneleri’nden yeni bölüm fragmanı geldi. Son sahnede duyulan silah sesinin ardından herkesin kafasında aynı soru belirdi: Kim öldü? İşte İnci Taneleri 20. bölüm fragmanı…