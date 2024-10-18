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Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi İnci Taneleri, dün akşam yayınlanan bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.
Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergenç ve Kubilay Aka gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi, beklenmedik olaylarla dolu sahneleriyle dikkat çekti.
Yeni sezona oldukça hızlı bir giriş yapan İnci Taneleri, izleyicileri merak içinde bıraktı. Diziden yeni fragman geldi.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Dizinin yeni bölüm fragmanında Azem'in kızı Nehir evleniyor. Düğününe tüm ailesini çağıracak.
Ancak Cihan'ın başı belada! Peşinde olan adamlar düğün gecesi silah çekecek. Son sahnede duyulan silah sesinin ardından kimin öleceği merak konusu.
İşte İnci Taneleri 20. bölüm fragmanı...