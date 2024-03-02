İnci Taneleri'nin doktor Elif'i sosyal medyada cesur çıktı! Gören gözlerini alamıyor

Kanal D’nin fenomen dizisi İnci Taneleri, oyuncularıyla gündemde.
Yılamz Erdoğan’ın kaleminden çıkan dizide Cihan’ın aşık olduğu Doktor Elif’i canlandıran İrem Çıray, izleyiciler tarafından merak konusu oldu.
İzmir’de dünyaya gelen 31 yaşındaki ünlü oyuncu, gazetecilik eğitimi altından sonra, Güney Kore’den Medya ve İletişim Bölümü’nden mezun oldu.
Sosyal medya pozları nefes kesiyor
Güzelliğiyle izleyicilerin gönlünde taht kuran ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımları da, izleyiciler tarafından dikkat çekiyor.
Yaklaşık 90 bin takipçisi bulunan soısyal medya hesabından sık sık pozlarını paylaşan ünlü oyuncu, güzelliğiyle mest etti.
İşte kareleri…
Bir dönem BKM’nin ünlü ekibi Çok Güzel Hareketler Bunlar’a katılan İrem Çıray, şimdi ise İnci Taneleri’nde rol alıyor.
Ünlü oyuncu, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı. İlerleyen bölümlerdeki performansı ise merak konusu.