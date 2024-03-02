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İnci Taneleri'nin doktor Elif'i sosyal medyada cesur çıktı! Gören gözlerini alamıyor

İnci Taneleri'nin doktor Elif'i sosyal medyada cesur çıktı! Gören gözlerini alamıyor Son dönemlerde gündemi meşgul eden İnci Taneleri dizisinde Cihan'ın aşık olduğu Doktor Elif'i bir de Instagram'ı görün. Ünlü oyuncu İrem Çıray, pozlarıyla takipçilerini mest etti.