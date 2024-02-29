İnci Taneleri'nin Kamuran Abi'si bakın kim çıktı! Meğer Yılmaz Erdoğan'ın özbeöz...

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Yıllar sonra ekrana dönen Yılmaz Erdoğan, kaleminden çıkan İnci Taneleri'nde başrolü de üstleniyor.
Kadrosunda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimleri buluşturan İnci Taneleri, ilgiyle izleniyor.
Özellikle pavyon sahneleri beğeni toplayan dizide mekanın patronu Kamuran, ilginç sözleriyle dikkat çekiyor.
Kamuran karakterini canlandıran oyuncu Deniz Erdoğan'ın kim olduğu ise sürpriz bir detay içeriyor.
Erdoğan kardeşler
Kamuran karakterine hayat veren Deniz Erdoğan’ın aslında Yılmaz Erdoğan’ın kardeşi olduğu ortaya çıktı.
Deniz Erdoğan, 2 Kasım 1972 tarihinde Hakkari’de dünyaya geldi.
Daha önce Vizontele, Organize İşler ve Çok Filim Hareketler Bunlar gibi önemli yapımlarda rol aldı.