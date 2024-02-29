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İnci Taneleri'nin Kamuran Abi'si bakın kim çıktı! Meğer Yılmaz Erdoğan'ın özbeöz...

İnci Taneleri'nin Kamuran Abi'si bakın kim çıktı! Meğer Yılmaz Erdoğan'ın özbeöz... İnci Taneleri dizisinde pavyonun patronu Kamuran karakterini canlandıran oyuncu, beğeniyle izleniyor. O ismin kim olduğunu duyanların ise ağzı açık kalıyor.