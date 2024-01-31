İnci Taneleri'nin Piraye'si bakın aslen nereliymiş! İşte Selma Ergeç'in memleketi... Ünlü oyuncu Selma Ergeç'in memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte 45 yaşındaki Selma Ergeç'in memleketi...

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Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri'nde Piraye Salacak karakterine hayat veren ünlü oyuncu Selma Ergeç hakkında aramalar hız kazandı.

İlk bölümü ile geçtiğimiz hafta ekranlara gelen İnci Taneleri dizisinin oyuncuları sosyal medyanın gündeminde yer alıyor.

Selma Ergeç, 2001 yılındaki Best Model of Turkey adlı yarışmada En İyi Yürüyen Manken seçilmiştir.

Selma Ergeç, oyunculuk kariyerine 1997 yılında yayınlanan Böyle mi Olacaktı dizisi ile başladı.

Selma Ergeç kariyerinde Böyle mi Olacaktı, Yarım Elma, Şöhret, Körfez Ateşi, Hırçın Kız, Asi, Kapl Ağrısı, Muhteşem Yüzyıl, Gönül İşleri, Vatanım Sensin ve Camdaki Kız isimli dizilerde rol almıştır.

Son olarak İnci Taneleri ile ekranlara dönen Selma Ergeç hakkında aramalar son günlerde hız kazandı.

Selma Ergeç hakkında en çok merak edineler arasında ise ünlü oyuncunun memleketi yer aldı. İşte Selma Ergeç'in doğduğu yer...

Almanya'da dünyaya geldi

Selma Ergeç, 1 Kasım 1978 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Selma Ergeç, Türk bir baba ve Alman bir annenin ilk çocuğu olarak Almanya'nın Hamm şehrinde doğdu.

Ünlü oyuncu çok iyi seviyede İngilizce, Fransızca, Almanca, Türkçe ve sınırlı düzeyde İtalyanca bilmektedir.