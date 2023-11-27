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"İntihar edeceğim Engin" demişti! Cezaevi yönetimi Dilan Polat için bakın ne yaptı...

"İntihar edeceğim Engin" demişti! Cezaevi yönetimi Dilan Polat için bakın ne yaptı... Cezaevindeki Dilan Polat'ın eşi Engin Polat ile telefon görüşmesinde "intihar" detayı, yönetimi harekete geçirdi. Kantinden koğuşa kadar birçok önlem alındı.