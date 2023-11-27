Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla 5 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat, Silivri Cezaevi'nden Çorlu'ya sevk edildi.
Yeni koğuşuna alışmaya çalışan Polat, eşi Engin ile telefon görüşmesi yaptı.
Dilan Polat'ın eşine söylediği "İntihar etmek istiyorum" cümlesi, dikkatleri çekti.
Polat'ın sözlerinden sonra avukatları soluğu cezaevinde alırken ünlü isim için geniş güvenlik önlemleri alınmaya başlandı.
24 saat güvenlik kameralarından takip edilen Polat'ın kantinden aldığı her şey de kontrol edilmeye başlandı.
Her an gözetleniyor
2. Sayfa sunucularından Müge Dağıstanlı, Dilan Polat'ın durumuyla ilgili "Koğuşu gören kameralar 24 saat sıkı gözetim altına alınmış, kantinden aldığı her şey kontrol ediliyor. Aynı zamanda cezaevi psikoloğu devrede. Bir de iki kardeşe sataşma olmaması için yanlarında bir infaz koruma memuru duruyor" ifadelerini kullandı.