İntizar ve Yıldız Tilbe gerçeğini duyan şoke oldu! "Şaka mı bu" Sesiyle milyonları büyüleyen İntizar, konuk olduğu programla merak konusu oldu. Hayatına dair bilgilerin araştırıldığı İntizar, Yıldız Tilbe detayı ile dikkat çekti.

Müzik sektöründe "İntizar" olarak tanınan İntizar Arslan, 1974 yılında Tunceli'de dünyaya geldi. Küçük yaşlardan beri müzikle içli dışlı olan İntizar, İzmir'de bir müzik yarışmasına katıldı. Türk halk müziği ve pop müzik dallarında birinci olan sanatçı, Sibel Can'ın bir konserinde sahneye çıktı ve hayatı değişti. O konserde Ferdi Tayfur'un dikkatini çeken İntizar, albüm teklifi aldı. Sensiz Olamam, Ihlamurlar Altında, Büyük İnsan, İstanbul Sokakları gibi birçok parçaya hayat veren İntizar, sesiyle milyonları etkiledi. Asker bir baba ve ev hanımı bir annenin kızı olan İntizar, aslında Edebiyat Fakültesi mezunu. Yıldız'la kuzen çıktı Şimdilerde 48 yaşında olan ünlü sanatçı, hakkındaki az bilinen bir detayla herkesi şaşırtıyor. İntizar, aslında ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe ile kuzendir. İki güçlü sesin akraba olduğunu bilenlerin sayısı ise oldukça azdır.