İrem Sak'ın kareleri mest etti! 'Sivas güzeli misin be'

İrem Sak'ın kareleri mest etti! 'Sivas güzeli misin be'

Kuş Uçuşu dizisindeki Müge karakteriyle dikkat çeken İrem Sak'ın sosyal medya paylaşımları, sevenlerinin radarında...

Aslen Çerkez kökenli olan ancak Sivas'ta dünyaya gelen oyuncu İrem Sak, son dönemlerin sevilen isimleri arasında.

Uzun zamandır bir projede yer almayan Sak, Netflix ile geri döndü.

Kuş Uçuşu dizisinde hayat verdiği "Müge" karakteriyle beğeni toplayan güzel oyuncu, bir haber müdürünü canlandırıyor.

İlk dizi deneyimini Şen Yuva adlı dizide "Şehrazat" karakteriyle edenen İrem Sak, asıl çıkışını 2012 yılında Yalan Dünya adlı dizide "Tülay" karakteri ile yakaladı.

Güldür Güldür, Dönerse Senindir, Ölümlü Dünya ve Düğüm Salonu filmlerinde rol alan oyuncu Çukur dizisinde "Seren Erdenet" karakterini canlandırdı.

Başarısı kadar güzelliği ile de dikkat çeken İrem Sak, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

İrem Sak'tan iddialı pozlar

Şimdilerde NBA’de Philadelphia 76ers’ta forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşayan Sak, mutlu hallerini de paylaşıyor.

36 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini de ihmal etmiyor.

İşte her karesine beğeni ve yorum yağan İrem Sak'ın paylaşımları...