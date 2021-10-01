İrem Sak'ın Modern Kadın dizisi sete çıktı! Çukur'dan bomba isim kadroya dahil oldu

Ünlü oyuncu İrem Sak'ın hem yazıp hem de başrolünde yer aldığı Modern Kadın dizisinin çekimleri dün itibarıyla başladı. Merakla beklenen dizinin kadrosuna Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka da dahil oldu.

Son olarak ''Çukur'' dizisinde canlandırdığı Seren Erdenet rolüyle büyük bir üne kavuşan İrem Sak, kariyerinde bir ilke imza attı.

35 yaşındaki oyuncu İrem Sak, yazarlık yönüyle de adından söz ettirecek bir projeye soyundu.

ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Senaryosunu Sak'ın kaleme aldığı ayrıca başrolünde oynadığı ''Modern Kadın'' adlı dijital dizinin çekimleri dün itibarıyla başladı.

Yapımcılığını Tims&B'nin üstlendiği, Modern Kadın dizisinin yönetmen koltuğunda İrem Sak'ın abisi Ayberk Sak oturuyor.

KUBİLAY AKA KADROYA DAHİL OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 10 bölümden oluşacak dizinin kadrosuna Çukur'dan bir isim dahil oldu.

Çukur dizisinde hayat verdiği Celasun karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Kubilay Aka, Modern Kadın'ın kadrosuna katıldı.

İrem Sak, dizide Pınar adlı beyaz yakalı bir çalışana hayat verecek. Dizide Pınar'ın annesini usta oyuncu Özlem Tokaslan canlandıracak.

Gözde Kaya'nın da rol aldığı dizinin oyuncu kadrosunda yer alan bir diğer ünlü ismin de Hakan Salınmış olduğu öğrenildi.