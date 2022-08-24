İsmail Küçükkaya: Yeni bir pencere açıyorum

Fox TV çalışanlarına teşekkür eden İsmail Küçükkaya, Halk TV'de 12 Eylül itibarıyla ekranlarda olacak. Küçükkaya ayrıca heyecanlı olduğunu söyleyerek yeni adresi için sabırsızlandığını belirtti.

Fox TV'de hafta içi her sabah Çalar Saat programıyla ekranlara konuk olan İsmail Küçükkaya, yıllardır izleyiciyle buluşuyordu.

Çalar Saat'in sunucusu İsmail Küçükkaya ile ilgili dün bir gelişme yaşandı.

Reyting listelerinin ilk sırasında yer alan programın sunucusu İsmail Küçükkaya, Halk TV'ye transfer oldu.

Önce Mahiroğlu duyurdu

Duyuruyu Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Twitter hesabından yaptı.

Mahiroğlu, "Sevgili Halk TV izleyicileri, az önce isim vermeden Halk TV'de yeni başlayacak bir arkadaş için tweet attım. Biraz gizem olsun istedim ama gizem galiba bana göre degil. Hoş geldin İsmail Küçükkaya." ifadelerini kullandı.

12 Eylül'de Halk TV ekranlarında olacak

Buna göre Küçükkaya'nın, 12 Eylül sabahı itibarıyla Halk TV ekranlarında boy göstermeye başlayacağı öğrenildi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından İsmail Küçükkaya, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

"Kalmam için ellerinden geleni yaptılar"

Twitter'dan yaptığı duyuruda ayrılığı doğrulayan Küçükkaya, Fox TV çalışanlarına teşekkür etti.

Fox TV tarafından kalması için ikna edilmeye çalışıldığını ifade eden İsmail Küçükkaya, "Kalmam için ellerinden geleni yaptılar. Ama olmadı, kalamadım." dedi.

"Anlaşarak ayrıldık"

Küçükkaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Merhaba arkadaşlar. 1992 yılında Hürriyet Ankara’da başlayan gazetecilik hayatımın 30. yılında yeni bir pencere açıyorum. 9 yıldır mutluluk, huzur ve gururla görev yaptığım FOX TV’den dün itibari ile ayrılmış bulunuyorum. Kanal yönetimi bu kararımı anlayışla karşıladı. Anlaşarak ayrıldık.

12 Eylül itibarıyla Halk TV’de göreve başlıyorum. Haftanın 5 günü 3’er saat sabah haberlerinde olacağım. Cuma akşamları da bir program hazırlayıp sunacağım.

Bütün bu süreçte tam bir uyum ve huzurla çalıştığımız FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni, yakın arkadaşım ve meslektaşım Doğan Şentürk’e, desteğini daima hissettiğim FOX/ Disney Grubu CEO’su Cenk Soner’e, kanal yönetimine ve tüm FOX çalışanlarına içtenlikle teşekkür ederim.





"Emsalsiz bir dönemdi, yolları bundan sonra da açık olsun"

10. yılıma tam da bugünlerde girmiş olduğum FOX’daki tüm bulunma süremi daima mutluluk ve sevinçle, minnettarlık duygularıyla anacağım. Emsalsiz bir dönemdi. Yolları bundan sonra da açık olsun.

Bana güvenerek, ‘gel demokrasi mücadelesi veren Halk TV Ailesi’ne sen de katıl ve bu mücadeleye omuz ver’ diyen; başta uzun yıllardır -o daha medyaya girmeden çok evvel tanıştığımız- Cafer Mahiroğlu olmak üzere tüm Halk TV yönetim ve ekibine de teşekkür ediyorum. Heyecanlıyım.

"Mütevazı imkanları olan bir haber kanalında çalışmaya başlıyorum"

Elbette benim için kolay bir karar değildi. Büyük bir kurumun güven, sistem, alışkanlık ve konforunu bırakıp mütevazı imkanları olan ama meslekte iddialı bir haber kanalında çalışmaya başlıyorum. Bu gelişmeyi ve durumu kamuoyuna aktarmayı bir görev bildim.

Çok sorulduğu için şunu da açıklamalıyım: FOX yönetimi; başta GYY Doğan Şentürk olmak üzere hepsi kanalda kalmam için muazzam çaba gösterdi. CEO Cenk Soner sürece aktif dahil oldu. 4/5 gün çok yoğun görüşmeler yaptık. Kalmam için ellerinden geleni yaptılar. Ama olmadı, kalamadım.

Fox TV'den ayrılış nedenlerini sıraladı

Peki neden? Birincisi FOX’da 10. yılımda kendimi tekrara düşmekten endişe ettim. Gelecek yıl bir değişiklik yapmayı düşünürken beklenmedik bir anda Halk TV’den teklif aldım. Cafer Mahiroğlu çok istekli, iddialı ve kararlıydı. O heyecandan mesleki anlamda etkilendim.

Cafer Mahiroğlu Halk TV’yi büyütmek istiyor. Vizyonunu önemsedim. Sabah haberlerini bir haber kanalında yapma fikri beni heyecanlandırdı. Akşam programı yapma önerisinden de etkilendim. Ve ‘evet’ dedim. Hayırlı olsun."