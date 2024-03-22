İtalya'da kazanacağı para dudak uçuklattı! İşte Can Yaman'ın bölüm başı ücreti... Can Yaman'ın rol alacağı İtalyan yapımı diziden bölüm başına kazanacağı ücret duyanları şok etti. İşte ünlü oyuncunun alacağı iddia edilen ücret...

ensonhaber.com

Ünlü oyuncu Can Yaman, İtalya'da yayınlanacak olan 'Sandokan' dizisi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Kariyerine İtalya'da devam eden ünlü oyuncu Can Yaman sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

İtalya'da yakında başlayacak olan dizide bir korsanı canlandıracak olan Can Yaman sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Aramızda Kalmasın programında Can Yaman'ın bölüm başı alacağı ücret konuşuldu. Oyuncunun bölüm başı kazanacağı ücreti duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

TV8 ekranlarında Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval'ın sunduğu “Aramızda Kalmasın” programında ünlü oyuncunun alacağı ücret açıklandı.

İddiaya göre Can Yaman, Sandokan dizisinden bölüm başına 150 bin Euro kazanacak. Bu rakam güncel kur ile yaklaşık 5.200.000 TL yapıyor.

Can Yaman’ın, rekor bir ücrete imza attığı 'Sandokan' dizisinin çekimlerinin 22 Nisan'da başlayacağı öğrenildi...