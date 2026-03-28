Yeraltı 10. bölüm fragmanı: Haydar Ali’den Bozo’ya rest: “Yollarımız ayrı”

NOW TV ekranlarında yayınlanan Yeraltı, son bölümüyle reytinglerde zirveye oturdu. Dizinin 10. bölümüne dair ilk fragman yayınlandı. Bozo ve Haydar Ali’nin yolları ayrılıyor. İşte Yeraltı 10. bölüm fragmanı…
Çarşamba günlerinin reyting rekortmeni Yeraltı, yayınlanan bölümleriyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi sürdürüyor.
Suç ve aşk temasını iç içe işleyen yapım, temposu yüksek sahneleri ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor.
Başrollerde yer alan Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu performanslarıyla beğeni topluyor.
Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
HAYDAR ALİ'DEN BOZO'YA REST
Son bölümde Haydar Ali'nin Ceylan'ı kurtarmasının ardından Bozkurt'un içine şüphe düştü.
Gözaltına alınan ikili birbirine rest çekip kavga edecek. Haydar Ali, Bozo'ya yollarının ayrıldığını söyleyecek.
İşte Yeraltı 10. bölüm fragmanı:
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi