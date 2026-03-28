Yayın akışından son anda çıkarılmıştı: İşte Arka Sokaklar’ın yayınlanmama sebebi

Dün akşam ekran başına geçen izleyiciler, büyük merakla Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünü bekledi. Ancak dizinin yeni bölümü ekrana gelmedi. İşte sebebi…
Arka Sokaklar, uzun yıllardır süren ekran yolculuğunu büyük bir izleyici kitlesiyle devam ettiriyor.
Cuma günleri Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan dizi dün akşam hayranlarını şaşırttı.
Dizinin yeni bölümünü heyecanla bekleyen seyirciler, karşılaştıkları tablo karşısında hayal kırıklığı yaşadı.
Peki, Arka Sokaklar dün akşam neden yayınlanmadı?
DİZİNİN YAYINLANMAMA NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
Arka Sokaklar dizisinin ekrana gelmemesinin perde arkası netleşti.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, yeni bölüm için yeterli reklam geliri sağlanamaması nedeniyle yayın planında son dakika değişikliğine gidildi.
