Taşacak Bu Deniz 23. bölüm 1. fragmanı: Esme boşandı! Adil baba olmak istiyor

Cuma akşamlarının dikkat çeken yapımlarından Taşacak Bu Deniz, 23. bölümüyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Karadeniz’in sert ve çarpıcı atmosferinde ilerleyen dizide, tansiyon her geçen hafta daha da yükseliyor.

Esme ve Şerif cephesinde neler yaşanacağı, Eleni’nin gerçeklerle yüzleşip yüzleşmeyeceği ise merak konusu oldu.

Bakın yeni bölümde neler olacak…

ESME BOŞANDI

Esme ve Şerif'in boşanma davası mutlu sonla bitiyor. Esme sonunda Şerif'ten boşanıyor.

Koçari'lerde bayram havası var. Adil, Esme'ye baba olmak istediğini söylüyor.

Öte yandan Hicran'ın tüplerinin tıkalı olduğu kanıtlanıyor. Eleni, Hicran'ın annesi olmadığından artık emin.

İşte Taşacak Bu Deniz 23. bölüm fragmanı: