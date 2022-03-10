Joker'in 5 numaralı yancısıydı! Bez Bebek Gorfo bakın kim çıktı...

Türk televizyon tarihinin en ilginç animasyon karakteri olan Gorfo, Bez Bebek dizisinin maskotuydu. Gorfo'nun gerçekte kim olduğu duyanlar, yıllar sonra dahi şaşkınlık yaşıyor.

Yayınlandığı dönemde ilgiyle izlenen ve tam üç sezon boyunca ekran macerası devam eden Bez Bebek dizisi, bir dönemin hafızasına kazındı.

Eylül 2007'de yayına başlayan Türk yapımı fantastik ve komedi çocuk dizisi Bez Bebek, Nisan 2010'da gösterilen son bölümüyle ekran macerasını noktaladı.

Evrim Akın ve Tan Sağtürk'ün başrollerinde yer aldığı dizide Oyuncaklar Ülkesi'nden gelen Nana'nın insan olma hikayesi anlatılıyordu.

Ancak şüphesiz ki dizinin en unutulmaz karakterleri arasında "Gorfo" var.

Ayakları olmayan, her yere uçarak gelen ve olur olmadık anlarda beliren animasyon karakter Gorfo, kötü karakter Joker'in yansıcıydı.

Gorfo'yu kimin seslendirdiği ise her zaman merak konusu olmuştu. Bakın sevimli oyuncak Gorfo'nun ardında kim varmış...

GORFO GERÇEKTE BAKIN KİM ÇIKTI

Bez Bebek'in Gorfo karakterini, seslendirme sanatçısı Deniz Salmaz seslendirmiştir.

1973 doğumlu Salman, tiyatroya Müjdat Gezen Kültür Ve Sanat Merkezi’nde aldığı tiyatro eğitimiyle başladı.

Ankara Birlik Tiyatrosu ile başlayan profesyonel oyunculuk kariyeri Tiyatro Mimus, Mehtap Ar Tiyatrosu, Tiyatro Fora, Ekol Tiyatro gibi topluluklarda devam etti.

Ekmek Teknesi, Aynalar, Heredot Cevdet Hikayeleri, Baba Candır gibi dizilerde ve Babamı Arıyorum, Kaç Para Kaç, Umut Adası adlı filmlerde oyuncu olarak yer alan Salman, seslendirmenin yanında radyo programcılığı, tiyatro eğitmenliği yapıyor.