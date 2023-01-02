Jumanji: Yeni Seviye ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? Jumanji 3 konusu ve oyuncuları!

Jumanji: Yeni Seviye ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? Jumanji 3 konusu ve oyuncuları!

Filmseverler ekran başına! En iyi fantastik macera film serilerinden biri olan Jumanji, son filmiyle ekranlarda olacak. İşte Jumanji: Yeni Seviye filmi hakkında bilinmeyenler...

Yönetmenliğini Jake Kasdan’ın üstlendiği ve 2019 yılında vizyona giren Jumanji: Yeni Seviye, Jumanji film serisinin 3. filmidir.

Başrollerini yıldız oyuncu Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas, Awkwafina, Danny DeVito ve Danny Glover gibi isimler paylaşıyor.

Amerikan fantastik macera filmi olan Jumnaji serisinin ilk filmi 2017 yılında vizyona girmişti. Gişe rekorları kıran film, televizyon kanallarında yayınlanmaya devam ediyor.

Yılbaşı haftası sebebiyle televizyonda birbirinden güzel filmler gösteriliyor. Bu akşam ATV ekranlarını süsleyecek olan Jumanji: Yeni Seviye, saat 20:00’de izleyicilerle buluşacak.

Film severler ekran başına toplanacak. Jumanji filmini ilk kez izleyecek olanlar ise filmin konusunu ve oyuncularını araştırmaya başladı. İşte merak edilenler…

Filmin konusu

Serinin 3. filminde daha önce Vahşi Orman'dan kurtulan kahramanlarımız tekrardan oyunun içine girmek zorunda kalacak. Ancak, bu sefer işleri hiç kolay değildir ve oyunda birçok değişim söz konusu.

Spencer ve arkadaşları Jumanji oyununun içinde beklenmedik yeni bir maceraya atılıyor. Oyun daha zor ve düşmanlar daha güçlü. Ayrıca bu sefer oyundan çıkmak göründüğü kadar kolay olmayacak.

Oyuncu kadrosu ve karakterler

Oyun dünyası

Dwayne Johnson: Dr. Smolder Bravestone

Jack Black: Professor Sheldon

Kevin Hart: Franklin "Mouse" Finbar

Karen Gillan: Ruby Roundhouse

Nick Jonas: Jefferson "Seaplane" McDonough

Awkwafina: Bethany’s avatar.

Gerçek dünya