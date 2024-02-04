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Yüzleri gülümseten olay, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşandı.
ABD doğumlu Afgan asıllı turist Mahnaz Safi, Tiktok hesabında paylaştığı video ile gündeme geldi.
Sosyal medyanın tanınan isimlerinden olan Safi, turist olarak geldiği Türkiye'de beğeni topladı.
Seyyar arabasında çay satan vatandaş, günün en güzel anını yaşadı.
Bahşiş sevinci
Motosikletli çaycıdan 1 tane çay isteyen turist, yüklü miktardaki bahşiş verdi.
Bahşiş sonrası çaycı adamın mutluluğu dikkat çekti.
Viral olan videoyu izleyenler, "insanlık ölmemiş", "iyiler hala var", "Allah razı olsun" gibi yorumlarda bulundu.