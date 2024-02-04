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Kadıköy'de çaycıya bahşiş veren turist gündem oldu! Sosyal medya onu konuşuyor..."İnsan olmak"

Kadıköy'de çaycıya bahşiş veren turist gündem oldu! Sosyal medya onu konuşuyor..."İnsan olmak" Soğuk havada seyyar olarak çay satan bir vatandaş, turistin bahşişi ile gülümsedi. O anlar sosyal medyada viral olurken, izleyenlerin içi ısındı.