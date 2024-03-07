Kadınlara "köpek" muamalesi yapıldı! O diziye RTÜK'ten soruşturma: "Kadınlar kırmızı çizgimizdir" Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Taş Kağıt Makas dizisinde tepki çeken sahne için inceleme başlattı.

ensonhaber.com

Başrollerinde Ozan Güven, Ekin Koç, Serra Arıtürk, Hande Ataizi, Burak Yörük ve Hüseyin Avni Danyal'ın yer aldığı Kanal D ekranlarının yeni dizisi Taş Kağıt Makas, geçtiğimiz gün yayınlandı.

Dizinin bir sahnesi, izleyicileri şoke etti.

O sahnede, 4 kadının sıraya dizilerek onlara 'köpek gibi havla' denilmesi sosyal medyada büyük bir infiale neden oldu.

Burak Yörük'ün canlandırdığı Fecir karakterinin kadınlara karşı aşağılayıcı ve zorlayıcı bir tavır sergilemesi izleyiciler tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Sahneye gelen tepkilerin ardından RTÜK tarafından inceleme başlatıldı.

"Kadın ve çocuklar kırmızı çizgimiz"

X hesabından açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Kadın istismarı içeren ve kadınlarımızı aşağılayan yapımlar merceğimizde. Birçok kez ifade ettiğimiz üzere kadınlar ve çocuklar kırmızı çizgimizdir. Bunun üzerinde hassasiyetle durmaya devam edeceğiz. Tartışmalı sahneler içeren diziye karşı hem vatandaşlarımızın hem de duyarlı STK'larımızın tepkilerini biliyor ve hassasiyetle takip ediyoruz. Yayına başladığı andan itibaren yayın ilkelerini ihlal ettiği değerlendirilen sahnelerin bulunduğu dizi hakkında gerekli incelemeyi başlatmış bulunmaktayız. Hiçbir zaman kadını aşağılayıp meta olarak görülmesine neden olan ve kadın istismarı içeren yapımlara izin vermedik, vermeyeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.