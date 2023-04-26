Kadir Doğulu'nun memleketini duyan şaşkınlığını gizleyemedi! İşte Kadir Doğulu'nun memleketi Ünlü oyuncu Kadir Doğulu'nun memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Kadir Doğulu'nun memleketi..

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu hakkında aramalar hız kazandı. Oyuncu Neslihan Atagül ile 7 yıldır evli olan Kadir Doğulu'nun gece kulübünde bir kadınla samimi şekilde dans ettiği görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu.

Dün ortaya çıkan görüntüler sonrası sosyal medya bu haber ile çalkalanırken Kadir Doğulu hakkında merak edilenler araştırılmaya başladı.

19 Nisan 1982 tarihinde dünyaya gelen Kadir Doğulu, Okan Üniversitesi gastronomi bölümünde okurken oyunculuk yapmak istemesi sebebiyle okulunu dondurdu.

Oyunculuk kariyerine 2010 yılında yayınlanan Küçük Sırlar dizisiyle başlayan Kadir Doğulu daha sonra Pis Yedili, Fatih Harbiye, Bana Sevmeyi Anlat, Vuslat, Aşkın Tarifi ve Gecenin Ucunda gibi dizilerde rol almıştır.

2016 yılından bu yana Neslihan Atagül ile evli olan Kadir Doğulu'nun memleketini duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Kadir Doğulu'nun memleketi..

40 yaşındaki Kadir Doğulu Mersin'de dünyaya gelmiştir. Başarılı oyuncunun Mersinli olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.