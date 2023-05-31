Kadir İnanır'dan Merve Dizdar'ı eleştirenlere tepki! "Saygılı olun" Ünlü oyuncu Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Dizdar'ın ödül alırken yaptığı konuşma gündeme bomba gibi düştü. Bazı ünlülerden tepkiler gelirken Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Kadir İnanır eleştirenlere tepki gösterdi.

Merve Dizdar, ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın Kuru Otlar Üstünde filmindeki rolüyle 76. Cannes Film Festivali’nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı.

En iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Merve Dizdar, ödülünü alırken yaptığı konuşma ile gündeme geldi.

Ünlü oyuncunun ödül konuşması sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı ünlülerden destek mesajları gelirken bazı ünlülerin eleştiri hedefi oldu.

Dünyanın dört bir yanından büyük bir ilgiyle izlenen Cannes Film Festivali’nde ülkesini eleştiren Merve Dizdar’a tepkiler büyürken Kadir İnanır sessiz kalamadı.

Türk sinema tarihinin efsane isimlerinden biri olan Kadir İnanır, Merve Dizdar’ı eleştirenlere tepki gösterdi.

"Saygılı olun, alkışlayın"

Usta oyuncu paylaşımında, “Dünyanın en büyük ikinci film festivali olan Cannes Film Festivali’nde performansıyla ödül alan Merve Dizdar’ı ve filmin yaratıcılarını yürekten kutluyorum. Kompleksli muhterislere ikazımdır; saygılı olun, ayağa kalkın ve alkışlayın” sözlerine yer verdi.