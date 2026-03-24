Kalaycıoğlu değilmiş; İşte Aleyna'nın gerçek soyadı

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde tutuklamalar yapıldı.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun "cinayete azmettirme" iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada toplam 7 tutuklama kararı çıktı.

Katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan da tutuklananlar arasında.

Anne Zuhal Kalaycıoğlu'nun gözaltına alınıp serbest bırakıldığı olayda detaylar gün geçtikçe netleşiyor.

İfadeleri ve süreci yakından takip eden Gazeteci Emrullah Erdinç, gelişmeleri aktarıyor.

SOYADI FARKLI ÇIKTI

Dikkat çeken bilgilerden birisi de Aleyna'nın soyadı farklılığı oldu.

Babasının yıllar önce terk ettiği ve görüşmediği Aleyna'nın annesinin soyadı olan Kalaycıoğlu'nu kullandığı ancak gerçek soyadının "Tutuş" olduğu mahkeme sürecinde ortaya çıktı.