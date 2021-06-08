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    Kalp Yarası dizisi ne zaman başlıyor? Kalp Yarası konusu ve oyuncuları

    Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'i bir araya getiren yeni dizi Kalp Yarası, seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İzleyiciler, Kalp Yarası dizisi ne zaman başlıyor? sorusuna yanıt arıyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2021 - 16:45
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    Kalp Yarası dizisi ne zaman başlıyor? Kalp Yarası konusu ve oyuncuları

    Yaz sezonunun yaklaşması ile birlikte televizyon ekranları yeni dizilerini tanıtmaya başladı.

    Başrollerinde Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in yer aldığı yeni dizi Kalp Yarası da Atv ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

    Yaz sezonunda yayımlanacak olan Kalp Yarası dizisinin konusu araştırılıyor. Yöresel konuların da işleneceği dizinin ilk tanıtım fragmanı da yayımlandı.

    Peki Kalp Yarası dizisi ne zaman başlıyor? İşte, Kalp Yarası konusu ve oyuncu kadrosu...

    KALP YARASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği Atv'nin yeni dizisi Kalp Yarası'nın yayın günü henüz belli olmadı. ATV’de yayımlanacak olan dizinin yayın günü belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

    Kalp Yarası dizisi ne zaman başlıyor? Kalp Yarası konusu ve oyuncuları #1

    KALP YARASI KONUSU

    Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin öyküsü, izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.

    Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin genel hikayesi, sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

    Kalp Yarası dizisi ne zaman başlıyor? Kalp Yarası konusu ve oyuncuları #2

    KALP YARASI OYUNCULARI

    Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in başrolleri paylaştığı Kalp Yarası dizisinin oyuncu kadrosunda;

    Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.

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