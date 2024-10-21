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Pazartesi günlerine damga vuracak olan Kalpazan dizisi, bu akşam başlıyor.

Show TV'nin iddialı dizisi Kalpazan, konusu ve oyuncu kadrosu ile dizi severlerin gündemine oturmaya hazırlanıyor.

Başrollerinde Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı, Deniz Baysal gibi isimlerin yer aldığı dizi, "“İnsan paranın sahtesini yapar, para da insanın...” sloganıyla geliyor.

Peki, Kalpazan ne demek? Kalpazan dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte diziye dair bilgiler...

KALPAZAN NE DEMEK

"Kalpazan," sahte para basan veya sahtecilik yapan kişi anlamına gelir. Genellikle yasal olmayan yollarla kazanç elde etmeye çalışan, dolandırıcılık yapan kişiler için kullanılır.

KALPAZAN DİZİ KONUSU

Kalpazan’ın kısaca konusu ise şöyle; Adem (Timuçin Esen) namuslu bir adamdır.

Darphane’de sıradan bir memur olarak çalışan Adem, oğlu Arda için yaptığı bir sürprizle hayatını altüst eder.

Masum gibi görünen hareket, Adem’in hayatında geri dönülemez bir çöküşe yol açar ve işini, eşi Canan’ı (Şükran Ovalı) ve hatta oğlunu kaybetme noktasına kadar getirir.

Karizmatik ama aynı zamanda müthiş bir sahtekar olan kardeşi Kartal’ın (Çağlar Ertuğrul) bu zor dönemde hayatına girişi ile işler daha da çıkılmaz bir hale gelir.

İki kardeş yasalara meydan okurken; Polis Ayşe (Deniz Baysal) her ikisinin de sonunu getirecek tek kişidir. Yolu beklenmedik bir şekilde Ayşe ile kesişen Kartal’ın ona aşık olması ise tüm dengeleri değiştirecektir.

KALPAZAN OYUNCULARI

Timuçin Esen-Adem

Çağlar Ertuğrul-Kartal

Şükran Ovalı-Canan

Deniz Baysal-Ayşe

Sarp Akkaya-Tarık

Deniz Hamzaoğlu-Bayram

İlker Kızmaz-Sinan